Фоден: «В финале будет непросто»

Фил Фоден / фото - gettyimages

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал официальному сайту UEFA о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов против «Челси»:

Все решится в одном матче, произойти может что угодно. Члены моей семьи все время говорят, что им до сих пор не верится в то, что я сыграю в финале Лиги чемпионов.

Моя семья продолжает твердить мне, как сильно им не хватает походов на стадион и что им нечего делать. Надеюсь, они смогут прийти на стадион и посмотреть финал. Этот момент был бы для меня особенным.

К финалу буду подходить так же, как к другим матчам: с улыбкой, говоря себе, мол, посмотрим, что получится. В плане подготовки ничего не поменяется – все будет так же».