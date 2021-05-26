Фоден: «В финале будет непросто»
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал официальному сайту UEFA о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов против «Челси»:
«С приходом Тухеля «Челси» стал очень сильной командой. Они почти не проигрывают, недавно победили нас. Так что мы хорошо знакомы с соперником, и финал обещает быть очень непростым.
Все решится в одном матче, произойти может что угодно. Члены моей семьи все время говорят, что им до сих пор не верится в то, что я сыграю в финале Лиги чемпионов.
Моя семья продолжает твердить мне, как сильно им не хватает походов на стадион и что им нечего делать. Надеюсь, они смогут прийти на стадион и посмотреть финал. Этот момент был бы для меня особенным.
К финалу буду подходить так же, как к другим матчам: с улыбкой, говоря себе, мол, посмотрим, что получится. В плане подготовки ничего не поменяется – все будет так же».
В текущем сезоне англичанин провел 49 матчей в составе «горожан» и записал на свой счет 26 результативных действий.
Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Лиссабоне на стадионе «Драгау». Матч смогу посетить 16500 болельщиков.
Напомним, посмотреть онлайн трансляцию вы можете на нашем сайте.
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