«Фонсека бросает вызов прошлому». Что пишут испанские и итальянские СМИ о матчах с «Динамо» и «Шахтером»

Тема дня Паулу Фонсека / Фото - shakhtar.com

11 марта «Шахтер» и «Динамо» сыграют первые матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» и «Вильярреала» соответственно. Киевляне примут соперника на НСК «Олимпийский», «Шахтер» уже в третий раз в своей истории сыграет на римском «Олимпико».

Предлагаем окунуться в атмосферу будущих противостояний, проанализировав то, что о них пишет испанская и итальянская пресса.

Издание AS отмечает, что Лига Европы – единственный турнир в этом сезоне для «Вильярреала», в котором он еще может чего-то добиться, поскольку в Кубке и чемпионате Испаний уже даже иллюзий не осталось. Поэтому к матчам против «Динамо» «Субмарине», подписавшей несколько солидных контрактов перед стартом сезона нужно подойти с особым энтузиазмом.

Фото - facebook.com/fcdynamoua

Большим преимуществом «Динамо» издание считает присутствие на трибунах болельщиков. Испанцы уверены, что 19500 зрителей (посчитали 30% от вместимости «Олимпийского») будут активно влиять на ход происходящего на поле.

Mundo Deportivo не сомневается, что Унаи Эмери выставит всех основных игроков на матч в Киеве, поскольку помнит о своем обещании завоевать вместе с «Подводной лодкой» хотя бы один трофей. Издание отмечает разную форму команд. Если «Вильярреал» набрал из последних возможных 24-х очков только пять в чемпионате, проиграв три последних матча, то «Динамо» не уступает уже на протяжении восьми встреч под руководством Мирчи Луческу, а также лидирует в Премьер-лиге и продолжает участие в Кубке Украины.

Marca вспоминает, что у Эмери есть положительные воспоминания от встречи с Луческу, поскольку несколько лет назад обыгрывал «Шахтер» румынского специалиста вместе с «Севильей» на полуфинальной стадии Лиги Европы.

Также отмечается, что матч против «Динамо» будет 101-м в карьере Эмери в Лиге Европы/Кубке UEFA – он рекордсмен по этому показателю. На его счету четыре финала и три титула.

«Желтые» едут в Киев спустя 16 лет после своего единственного визита на украинскую землю. Тогда они после нулевой ничьей на выезде завершили двухматчевую дуэль победой дома со счетом 2:0», – вспоминает издание.

В итальянской прессе бросается в глаза то, что противостоянию «Милана» и «Манчестер Юнайтед» посвящено гораздо больше внимания, чем игре «Ромы» и «Шахтера». Все-таки статус клубов, историческая традиция и воспоминания о былых баталиях в другом турнире – Лиге чемпионов – дают о себе знать.

«Фонсека бросает вызов своему прошлому», – такими словами превью матча «Рома» – «Шахтер» начинает издание Calciomercato. Действительно, португальский специалист встретится с командой, в которой его имя зазвучало действительно громко.

Однако, в этой встрече Фонсека не сможет рассчитывать на лидера атак команды Эдина Джеко из-за травмы паха, поэтому большая надежда будет возлагаться на бывшего игрока «горняков» Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян будет исполнять роль ложной девятки, которую будут поддерживать Педро и Пеллегрини. Среди украинцев, дважды сумевших остановить «Интер» в группе Лиги чемпионов нужно опасаться Марлоса, Тайсона и Жуниора Мораеса».

La Gazzetta dello Sport отмечает, что Фонсека может сделать ставку и на Борху Майораля, который в этом сезоне не очень заметен в Серии А, но в Лиге Европы является настоящим героем, забив пять мячей в восьми матчах.

«В Серии А игры более закрытые, чем в Лиге Европы, поэтому Майоралю нужно время, чтобы познакомиться с их спецификой. Но травма Джеко как раз может поспособствовать прогрессу испанца».

Фото - shakhtar.com

Sky Sport Italia ожидает, что Джеко, который приступил к тренировкам, поможет «Роме» уже в ответном матче. Это будет его сотый матч в еврокубках, что только прибавит ему мотивации.

«Луиш Каштру должен сыграть привычную схему 4-3-3. Мощный центр поля в лице Марлоса, Майкона и Алана Патрика будет усилен атакующим тризубцем Тете – Мораес – Тайсон», – делится ожиданиями издание.