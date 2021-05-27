Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»

Португальский наставник трогательно попрощался с «волками»

Футбол Серия А (Италия)
17:14
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Паулу Фонсека / Фото - forzaitalianfootball.com
Португальский специалист Паулу Фонсека в Instagram опубликовал пост прощания с римской «Ромой».

«Я горжусь тем, что представлял эти цвета. Я желаю всего наилучшего клубу и его болельщикам в будущем. Спасибо, «Рома»!».



Напомним, Фонсека был у руля «Ромы» с июня 2019 года. В минувшем сезоне римляне под руководством португальца заняли 7-е место в Серии А.

Ранее сообщалось, что 48-летний наставник может возглавить «Лион».
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Паулу Фонсека Рома (Рим)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Интер» может провернуть трансфер Жиру
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 21:20
«Рома» может арендовать Азара
«Рома» может арендовать Азара
Футбол Серия А (Италия)
25 мая 19:20
Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
Футбол Серия А (Италия)
24 мая 08:10
Агент Фонсеки не подтвердил интерес со стороны российского клуба
Агент Фонсеки не подтвердил интерес со стороны российского клуба
Футбол В Европе
22 мая 16:23
Эшпириту Санту на посту главного тренера «Вулверхэмптона» может сменить экс-наставник «Шахтера»
Эшпириту Санту на посту главного тренера «Вулверхэмптона» может сменить экс-наставник «Шахтера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 мая 11:39
«Зенит» опроверг интерес к Фонсеке
«Зенит» опроверг интерес к Фонсеке
Футбол Серия А (Италия)
18 мая 10:26

Новости: Футбол

«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
Премьер-Лига (Англия)
17:56
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Украинские легионеры
17:40
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Аналитика
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Сборная Украины
17:32
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Серия А (Италия)
17:32
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига
17:29
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Украинская Премьер-лига
17:23
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Премьер-Лига (Англия)
17:22
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Серия А (Италия)
17:14
Томори останется в «Милане»
Томори останется в «Милане»
Серия А (Италия)
17:08
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости