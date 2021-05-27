Фонсека может возглавить российский клуб
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Португальский наставник трогательно попрощался с «волками»
17:14
Паулу Фонсека / Фото - forzaitalianfootball.comПортугальский специалист Паулу Фонсека в Instagram опубликовал пост прощания с римской «Ромой».
«Я горжусь тем, что представлял эти цвета. Я желаю всего наилучшего клубу и его болельщикам в будущем. Спасибо, «Рома»!».
Напомним, Фонсека был у руля «Ромы» с июня 2019 года. В минувшем сезоне римляне под руководством португальца заняли 7-е место в Серии А.
Ранее сообщалось, что 48-летний наставник может возглавить «Лион».
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