Фонсека и Каштру определились с составами на матч «Рома» – «Шахтер»

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» вскоре проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча в Риме начнется в 22:00.

Главные тренеры команд Паулу Фонсека и Луиш Каштру определились с составами на эту игру.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.