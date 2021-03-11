Пятов: «Мхитарян в «Шахтере» бегал больше всех, нужно внимательно за ним следить»
Фонсека и Каштру определились с составами на матч «Рома» – «Шахтер»
Следите за первой игрой 1/8 финала Лиги Европы на XSPORT.ua
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» вскоре проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча в Риме начнется в 22:00.
Главные тренеры команд Паулу Фонсека и Луиш Каштру определились с составами на эту игру.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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