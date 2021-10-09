Фонсека: «Очень нравится ментальность украинского футболиста»
Фонсека: «Киев – мой дом, я здесь живу»
Португалец сейчас находится в Украине
Паулу Фонсека / Фото: Twitter
Португальский тренер Паулу Фонсека в шоу «Бомбардир» выбрал между Римом и Киевом.
– Рим или Киев?
– Очень тяжело выбрать. Рим – это фантастический город, очень красивый, к нему очень тянет, там очень приветливые люди.
Киев – это мой дом, я здесь живу, очень красивый город и позитивные люди.
Конечно, я жду, что через несколько месяцев буду работать. Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь семьей, потому что это очень важно после стольких лет работы.
Напомним, Фонсека тренировал «Шахтер» и «Рому».
Ранее Фонсека рассказал, кого из игроков «Шахтера» он хотел бы пригласить в «Рому».
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