Фонсека: «Киев – мой дом, я здесь живу»

Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Португальский тренер Паулу Фонсека в шоу «Бомбардир» выбрал между Римом и Киевом.

– Очень тяжело выбрать. Рим – это фантастический город, очень красивый, к нему очень тянет, там очень приветливые люди.

Киев – это мой дом, я здесь живу, очень красивый город и позитивные люди.

Конечно, я жду, что через несколько месяцев буду работать. Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь семьей, потому что это очень важно после стольких лет работы.