Хавбек «Шахтера»: «Психология Де Дзерби очень важна для нас, в матче с «Ингульцом» его не хватало»
Фонсека: «Меня поразил Де Дзерби, он заслуживает большего внимания со стороны итальянских клубов»
Экс-тренер «Ромы» высказался о наставнике «Шахтера»
Фонсека и Де Дзерби / Фото: Getty Images
Бывший тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека высказался о нынешнем наставнике «горняков» Роберто Де Дзерби. Слова специалиста приводит Repubblica.
«В «Роме» я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинту были моими союзниками.
Мой источник вдохновения – Гвардиола. Также очень нравится Тухель. В Италии всегда восхищался Сарри и Гасперини. Но больше всего меня поразил Де Дзерби. Он заслуживает большего внимания со стороны итальянских клубов».
Напомним, «Шахтер» Де Дзерби вылетел из еврокубков в этом сезоне за тур до финишагрупповой стадии Лиги чемпионов.
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