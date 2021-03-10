Фонсека: «Мне не нравится играть против команд, которые я уже тренировал»

Паулу Фонсека / Фото - Рома

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции рассказал об ожиданиях от противостояния с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится 11 марта в Риме.

Вы хорошо знаете «Шахтер». Чего ждете от предстоящей встречи?

Да, я хорошо знаю команду – она создана для того, чтобы выступать на таком уровне – в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне «Шахтер» дважды победил «Реал» и дважды сыграл вничью с «Интером». Думаю, предстоит очень сложный матч. Как по мне, в контратаках «Шахтер» – один из сильнейших в Европе.

Как изменился «Шахтер» после того, как вы покинули команду?

Остались те же футболисты, но модуль игры и тактика поменялись. Я использовал схему 4–2–3–1, а сейчас 4–1–4–1. У «Шахтера» очень хороший тренер. Команда играет совсем по-новому.

Будет ли Вильяр завтра участвовать в матче? Подходят ли его характеристики для того, чтобы действовать в полузащите вместе с Пеллегрини?

Есть три возможности – вам нужно дождаться завтра. Да, Вильяр может играть с Пеллегрини, может с Диавара, а могут быть и Пеллегрини с Диавара.

Вы предпочтете тройку Кумбулла – Манчини – Смоллинг или будет Кристанте?

Возможно, эту тройку, возможно, сыграет Кристанте.

За последние 7 матчей вы пропустили 4 гола, а до этого за 7 матчей – 15 мячей. Что изменилось? В чем видите рост команды?

Да, я думаю, мы улучшили взаимодействия при обороне, что видно по результатам. Но я хотел бы подчеркнуть: это заслуга всей команды. Мы концентрировались на том, чтобы не позволять соперникам владеть мячом и спокойно выходить в фазу атаки. На мой взгляд, причина в этом.

В чем основные различия «Шахтера» Фонсеки и «Шахтера» Каштру?

Луиш провел хорошую работу. Об основных отличиях я уже сказал: смена модуля, что ведет к смене позиций и в принципе игры. Каштру – отличный тренер, и он это показал работой.

Вопрос об опыте «Шахтера»: как он повлияет на выбор тактики?

Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал «Шахтер», что это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, собственное видение. Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем бороться с «Шахтером», имеющим свою философию игры.

В предыдущем раунде Лиги Европы судьба вновь свела вас с «Брагой», а теперь – с «Шахтером». К тому же раньше вы с «горняками» играли против «Ромы». Не кажется ли вам, что у вас своего рода рекорд по частоте встреч с бывшими или будущими клубами? Что для вас это значит?

Будь выбор за мной, я бы не играл. Мне не нравится играть с командами, которые я тренировал, но так складывается. Я бы не играл ни против «Шахтера», ни даже против «Браги».

В Украине «Шахтер» уже проводит домашние матчи со зрителями. Завтра в Риме вы будете вынуждены играть при пустых трибунах. Как это может влиять на результат?

Мне приятно, что в Украине зрители могут присутствовать на футбольных матчах. К сожалению, нам тиффози сейчас очень не хватает. Будем надеяться, что в Украине сыграем со зрителями.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.