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Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную

В УАФ намерены пригласить отечественного специалиста
Футбол Сборная Украины
09:27
Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную
Паулу Фонсека / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека мог возглавить сборную Украины. Агент Марку Абреру, представляющий его интересы, предлагал услуги специалиста УАФ.

Менеджер считает, что работа в национальной команде может положительно повлиять на резюме его клиента. К тому же, его семья не против возвращения в Украину. Жена португальца родом из Донецка.

Однако сообщалось, что главным кандидатом на должность является 47-летний Сергей Ребров. Если ему не удастся договориться о расторжении контракта с «Аль-Айном», УАФ будет рассматривать украинский специалистов.

Ранее также появилась информация о том, что сборную согласился возглавить Александр Петраков.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Паулу Фонсека УАФ Сергей Ребров

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