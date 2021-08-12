Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную

В УАФ намерены пригласить отечественного специалиста

Паулу Фонсека / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека мог возглавить сборную Украины. Агент Марку Абреру, представляющий его интересы, предлагал услуги специалиста УАФ.

Менеджер считает, что работа в национальной команде может положительно повлиять на резюме его клиента. К тому же, его семья не против возвращения в Украину. Жена португальца родом из Донецка.

Однако сообщалось, что главным кандидатом на должность является 47-летний Сергей Ребров. Если ему не удастся договориться о расторжении контракта с «Аль-Айном», УАФ будет рассматривать украинский специалистов.

Ранее также появилась информация о том, что сборную согласился возглавить Александр Петраков.