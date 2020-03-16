Фонсека может остаться в «Роме»

Для этого специалисту нужно вывести команду в ЛЧ

Паулу Фонсека / фото - Getty Images

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека хочет остаться в римском клубе, сообщает La Repubblica.

По информации, будущее специалиста будет зависеть от результатов «волков», если Фонсека по итогам сезона пробьется в Лигу чемпионов, то руководство клуба сохранит Паулу на посту главного тренера команды.

Отмечается, что наставнику нравится в Италии, и поэтому он бы хотел и дальше работать с «Ромой».

Напомним, «Рома» переиграла «Шахтер».