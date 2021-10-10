Фонсека может стать тренером команды с самыми богатыми в мире владельцами

У тренера могут быть роскошные условия

Паулу Фонсека / фото - AS Roma

Накануне английский клуб «Ньюкасл» был выкуплен инвестиционным фондом правительства Саудовской Аравии.

Теперь «сороки» – команда с самыми богатыми владельцами в мире, ведь их состояние оценивается в 377 миллиардов евро. К примеру, у боссов ПСЖ 259 миллиардов евро, а у «Манчестер Сити» – 25 миллиардов.

Скорее всего, менять команду начнут с тренерского мостика. Предполагается, что нынешнего коуча Стива Брюса попросят уйти.

Главным кандидатом ему на замену называли Антонио Конте, но итальянец вряд ли согласится на этот проект.

Как сообщает издание Marca, в списке возможных вариантов на этот пост числиться бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека. После ухода из «Ромы» специалист пока что находится без клуба.

Кроме него также рассматривают экс-наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и рулевого «Лестера» Брендана Роджерса.

Напомним, «Ньюкасл» определился с первой зимней покупкой.