Фонсека может стать тренером команды с самыми богатыми в мире владельцами
Накануне английский клуб «Ньюкасл» был выкуплен инвестиционным фондом правительства Саудовской Аравии.
Теперь «сороки» – команда с самыми богатыми владельцами в мире, ведь их состояние оценивается в 377 миллиардов евро. К примеру, у боссов ПСЖ 259 миллиардов евро, а у «Манчестер Сити» – 25 миллиардов.
Скорее всего, менять команду начнут с тренерского мостика. Предполагается, что нынешнего коуча Стива Брюса попросят уйти.
Главным кандидатом ему на замену называли Антонио Конте, но итальянец вряд ли согласится на этот проект.
Как сообщает издание Marca, в списке возможных вариантов на этот пост числиться бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека. После ухода из «Ромы» специалист пока что находится без клуба.
Кроме него также рассматривают экс-наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и рулевого «Лестера» Брендана Роджерса.
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