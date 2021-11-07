Сразу два клуба АПЛ уволили своих тренеров
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Португалец нашел еще один вариант на Туманном Альбионе
20:45
Паулу Фонсека / фото - Marca
«Астон Вилла» рассталась с главным тренером Дином Смитом из-за неудовлетворительных результатов команды.
Боссы клуба сразу начали поиск нового наставника. Среди кандидатов – экс-тренер «Шахтера» и «Ромы» Пауло Фонсека, сообщает The Telegraph.
Португалец находится без клуба с мая этого года, когда в римском клубе его заменил Жозе Моуриньо.
Также руководство «Виллы» рассматривает кандидатуры коуча «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля и главного тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда.
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