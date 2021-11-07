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Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
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Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ

Португалец нашел еще один вариант на Туманном Альбионе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:45
Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Паулу Фонсека / фото - Marca

«Астон Вилла» рассталась с главным тренером Дином Смитом из-за неудовлетворительных результатов команды.

Боссы клуба сразу начали поиск нового наставника. Среди кандидатов – экс-тренер «Шахтера» и «Ромы» Пауло Фонсека, сообщает The Telegraph.

Португалец находится без клуба с мая этого года, когда в римском клубе его заменил Жозе Моуриньо.

Также руководство «Виллы» рассматривает кандидатуры коуча «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля и главного тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда.

Напомним, еще один английский клуб уволил тренера команды.

Павел Харченко
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Паулу Фонсека Астон Вилла

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