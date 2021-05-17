Фонсека: «Если Моуриньо захочет, то всегда может попросить моего совета насчет «Ромы»
Фонсека может возглавить российский клуб
«Зенит» планирует привлечь португальского специалиста
Паулу Фонсека / Фото: Twitter
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который покинет команду в конце сезона, может возглавить «Зенит», сообщает Il Messaggero.
По информации источника, 48-летним специалистом также интересуются «Бенфика» и «Тоттенхэм», но российский клуб лидирует в борьбе за Фонсеку.
Фонсека покинет «Рому» после завершения сезона в Серии А, на его место придет Жозе Моуриньо.
Фонсека работает с «Ромой» с 2019 года, до этого тренировал «Шахтер» и «Брагу».
Ранее сообщалось, что переговоры с Фонсекой начал вести «Лион».
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