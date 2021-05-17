Фонсека может возглавить российский клуб

«Зенит» планирует привлечь португальского специалиста

Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который покинет команду в конце сезона, может возглавить «Зенит», сообщает Il Messaggero.

По информации источника, 48-летним специалистом также интересуются «Бенфика» и «Тоттенхэм», но российский клуб лидирует в борьбе за Фонсеку.

Фонсека покинет «Рому» после завершения сезона в Серии А, на его место придет Жозе Моуриньо.

Фонсека работает с «Ромой» с 2019 года, до этого тренировал «Шахтер» и «Брагу».

Ранее сообщалось, что переговоры с Фонсекой начал вести «Лион».