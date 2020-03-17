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Фонсека: «Мы с супругой всегда переживаем за «Шахтер»

Но в Лиге Европы наставник «Ромы» пропускать «горняков» не планирует
Футбол Лига Европы UEFA
17 марта 21:40
Фонсека: «Мы с супругой всегда переживаем за «Шахтер»
Паулу Фонсека / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером» заверил, что «волки» приехали не защищать результат, а побеждать.

У нападающих «Ромы» немного странные цифры: они забили всего один гол в семи последних матчах Серии А – в ворота «Удинезе» на 90+2-й минуте. Это вас беспокоит или нет?

Нет, я не обеспокоен такими цифровыми показателями. Наши нападающие хорошо выполняют свою работу – те задачи, которые я перед ними ставлю.


Сможет ли Перес принять участие в матче?

Да, он в хорошей форме. Вполне вероятно, что завтра я его задействую.


Помните ли вы картину, которую получили прямо перед уходом из «Шахтера»? Расскажите немного о ее судьбе. Хотели бы вы познакомиться с художником, который ее написал?

Да, вспомнил эту картину! Она не покидала пределов Украины и находится в моей киевской квартире. Да, безусловно, было бы приятно и любопытно познакомиться с человеком, который ее написал.


Мистер Каштру рассказал немного о вашей с ним дружбе. Для вас это также встреча с другом, а не просто матч с «Шахтером»?

Прежде всего хочу сказать, что завтра будет не матч Фонсеки и Каштру, а матч наших команд. Да, конечно, мы с ним дружим. Более того, мы даже общались после первой игры в Риме, поговорили какое-то время. Я всегда переживаю за него, когда это касается выступлений «Шахтера» в чемпионате Украины, но завтра на протяжении всех 90 минут мы будем исключительно противниками, и на это время о дружеских отношениях речи быть не может.


Вы собираетесь завтра акцентировать внимание на обороне или хотите второй раз выиграть у «Шахтера»?

Конечно, мы хотели бы завтра выиграть. Я не стал бы говорить, что фаза обороны для нас более важна, чем атака. Это равные по важности компоненты для «Ромы». Прекрасно осознаем, насколько «Шахтеру» будет сложнее, если мы забьем. Соответственно, приложим все усилия, чтобы забить и максимально осложнить сопернику жизнь.


В «Шахтере» вы провели несколько прекрасных лет. Можете отметить три самых захватывающих воспоминания?

Не взялся бы выделять всего лишь три, поскольку таких моментов было намного больше. Я провел здесь достаточно большой период времени. Каждый раз, когда «Шахтер» становился чемпионом, выигрывал Кубок или Суперкубок, меня переполняли эмоции. Мы много побеждали, поэтому не смогу назвать вам три момента. Их было намного больше.


После 3:0 в первом матче постараетесь выиграть малой кровью, учитывая борьбу в чемпионате Италии?

В Риме добились хорошего результата, но я знаю возможности этой команды, знаю, как футболисты «Шахтера» завтра будут биться на поле до последней минуты, какая у них может быть самоотдача. Ни о каком режиме экономии не может быть и речи. Нам нужна максимальная концентрация, чтобы добиться положительного результата.

Учитывая, что у вас в Киеве квартира и что вы три прекрасных года в «Шахтере», можно сказать, что в каком-то смысле вы вернулись домой?

Да, так и есть. У меня жена родом из Украины, мой сын – наполовину украинец. Я очень привязан к этой стране.

«Шахтер» – команда, благодаря которой вы нашли свою вторую половинку. В интервью украинской прессе после жеребьевки Катерина сказала, что «Шахтер» для нее – больше чем просто любимая команда. Она росла в Донецке в атмосфере культа «Шахтера». Ее очень расстроил результат первого матча?

Могу подтвердить, что Катя – очень преданный болельщик «Шахтера». Но когда я вернулся домой после первого римского матча, она была очень довольна. И я считаю, что это нормально в такой ситуации: болеть за меня, соответственно, за «Рому». В то же время хочу сказать, что мы переживаем за «Шахтер» всегда, когда только есть такая возможность. Мы часто смотрим матчи. Я желаю «Шахтеру» успеха в украинских турнирах и любых других, но только не там, где наши пути пересекаются.

Тренировали ли вы серию пенальти?

Да, могу подтвердить, что мы уделяем большое внимание отработке пенальти.


После того как «Шахтер» дважды обыграл «Реал», не было ли у вас перед матчем опасений, что «горняки» смогут создать «Роме» грандиозные проблемы? Как оказалось, нет. Это «Шахтер» стал слабее или «Рома» настолько сильна?

Я не возьмусь комментировать ситуацию в «Шахтере» – это не мое дело. Я могу отталкиваться только от результатов. Они говорят сами за себя: «Шахтер» дважды победил «Реал» и дважды сыграл вничью с «Интером». Естественно, любая команда в ходе сезона переживает разные ситуации, бывают и спады, и подъемы. Я хочу обратить внимание на последний матч, который «Шахтер» выиграл уверенно, со счетом 4:0, у достаточно сильного соперника. Скорее всего, сейчас команда на подъеме. А мне нужно заботиться о своей, о том, как подготовить ее лучше. «Шахтер» завтра приложит все силы, чтобы отыграться, соответственно, ключ к победе может быть в предельной концентрации моих футболистов. Если они смогут выполнить то, о чем я их прошу, и будут сконцентрированы, то мы добьемся успеха.

Напомним, что на матче «Шахтер» − «Рома» не будет болельщиков.

За текстовой трансляцией матча «Шахтер» − «Рома» следите на нашем сайте. Игра начнется 18 марта в 19:55 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
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