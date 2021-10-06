Фонсека: «Не сомневаюсь, что Коваленко – великий футболист»

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился в интервью YouTube-каналу «Бомбардир» мнением о своем экс-подопечном Викторе Коваленко. Ныне полузащитник выступает в «Специи» на правах аренды из «Аталанты».

У него были некоторые физические проблемы, и в тот момент был Бернард, который играл очень хорошо слева, Марлос – справа, оставались Тайсон и Коваленко. На позицию «десятки» я решил поставить Тайсона, это была позиция Коваленко, но команда очень хорошо играла, когда Тайсон был на поле.

Именно поэтому Коваленко играл меньше. Иногда Коваленко выходил немного ниже, но все это было в тот момент с Тайсоном, Бернардом и Марлосом. Коваленко имел немного меньше времени. Конечно, были у него некоторые физические проблемы, которые не позволяли играть ему очень часто.

Но это футболист, у которого очень большой талант. И то, что он перешел в «Аталанту» – тоже показатель. Я думаю, он будет немного агрессивней в плане атаки и впоследствии вырастет в большого футболиста.