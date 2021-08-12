Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную
Фонсека не ведет переговоры с УАФ
Экс-тренер «Шахтера» не возглавит сборную Украины
20:10
Фото: Roma Press
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не будет тренером сборной Украины.
Агент Марку Абреу опроверг переговоры с УАФ о назначении.
«Спекуляции, связывающие моего клиента Паулу Фонсеку с УАФ, не соответствуют действительности. Мы никогда с ними не контактировали».
Фонсека без работы с лета после ухода из «Ромы».
Ранее СМИ связывали Фонсеку с работой в России и АПЛ.
Комментарии 0