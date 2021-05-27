Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Фонсека – о назначении Де Дзерби: «Шахтер» не мог сделать лучшего выбора»
Португальский наставник отдал должное своему коллеги по тренерскому цеху
18:59
Паулу Фонсека / Фото - maisfutebol.iol.ptГлавный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который по завершении сезона покинет римлян, поделился мыслями относительно назначения экс-наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на тренерский мостик донецкого «Шахтера».
Цитирует португальца Football-Italia.
«Шахтер» сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии. Мне он нравится, потому что его команды атакуют, «Шахтер» не мог сделать лучшего выбора. Не сомневаюсь, что он победит. Никто из «Шахтера» не спрашивал моего совета, но если бы они попросили его, то я бы назвал одно имя – Де Дзерби».
Накануне Фонсека трогательно попрощался с «волками».
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