Фонсека: «Очень нравится ментальность украинского футболиста»

Паулу Фонсека / фото - beinsports.com

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ответил на блиц-опрос.

Украинский футболист или итальянский?

Чемпион страны или просто работать в Серии А?

Качество игры или результат?

Например, бываю недовольным, когда побеждаю, потому что не играем в то, что хотим. Поэтому для меня важно побеждать, но этого недостаточно. Очень важно играть в тот футбол, который хочу».