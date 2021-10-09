Фонсека рассказал, как наладил оборонительную игру в «Шахтере»
Фонсека: «Очень нравится ментальность украинского футболиста»
Бывший тренер «Шахтера» ответил на блиц-опрос
9 октября 09:15
Паулу Фонсека / фото - beinsports.com
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ответил на блиц-опрос.
Украинский футболист или итальянский?
«Тяжело выбрать. Мне очень нравится ментальность украинского футболиста. Также мне очень нравится тактическая культура итальянского игрока. Очень тяжело выбрать. Я тех и тех люблю».
Чемпион страны или просто работать в Серии А?
«Быть чемпионом – всегда быть чемпионом. Поэтому здесь, однозначно, чемпионом Украины».
Качество игры или результат?
«В первую очередь результат, а уже потом – игра. Я не тот тренер, который ставит только результат. Для меня качество игры очень важно. Просто выиграть для меня недостаточно.
Например, бываю недовольным, когда побеждаю, потому что не играем в то, что хотим. Поэтому для меня важно побеждать, но этого недостаточно. Очень важно играть в тот футбол, который хочу».
Селезнев или Ракицкий?
«Без сомнений – Ракицкий».
Паулу Фонсека рассказал, на что делал акцент в тренировках донецкого «Шахтера».
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