Фонсека отказался возглавить клуб из России

Экс-тренер «Шахтера» не намерен покидать «Рому»

Паулу Фонсека / Фото: facebook.com/officialasroma

Московский «Спартак» предлагал Паулу Фонсеке возглавить команду, сообщает Tuttomercatoweb. В российском клубе рулевом «Ромы» видели замену нынешнему наставнику российкого клуба Доменико Тедеско, который уйдет в конце сезона.

Однако Фонсека отклонил предложение «Спартака». Специалист хочет остаться в «Роме», контракт с которой истекает в конце нынешнего сезона. Если португалец не сможет выйти с «волками» в Лигу чемпионов, то, вероятно, он покинет команду по окончанию сезона.

Напомним, что «Шахтер» сыграет с «Ромой» при пустых трибунах в 1/8 финала Лиги Европы.

18 марта в 19:55 начнется текстовая трансляция матча «Шахтер» − «Рома».