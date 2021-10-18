Фонсека оценил возможность возглавить сборную Украины

Паулу Фонсека / Фото - Goal

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал в интервью SportArena варианты продолжения карьеры в Англии и Украине.

Я люблю Украину, но сейчас не лучшее время для возвращения. Хочу продолжить быть тренером в топ-лигах.

Сборная Украины? Я не думаю тренировать национальные команды в ближайшие годы. Возможно, немного позже это может случиться. Сейчас это будет сложно.