Жена Фонсеки о супруге в «Тоттенхэме»: «Мы уже готовились к переезду в Лондон»
Фонсека оценил возможность возглавить сборную Украины
Есть одно ключевое препятствие
15:43
Паулу Фонсека / Фото - Goal
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал в интервью SportArena варианты продолжения карьеры в Англии и Украине.
«Ньюкасл»? Давайте подождем. Жду правильный проект, некоторые предложения. Должен выбрать для себя хороший вариант. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Я пока не очень переживаю, а наслаждаюсь свободным временем. Надеюсь, будет хороший и правильный проект для меня.
Я люблю Украину, но сейчас не лучшее время для возвращения. Хочу продолжить быть тренером в топ-лигах.
Сборная Украины? Я не думаю тренировать национальные команды в ближайшие годы. Возможно, немного позже это может случиться. Сейчас это будет сложно.
Напомним, Фонсека в мае текущего года покинул «Рому».
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