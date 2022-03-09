Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу

Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, как уезжал из Украины и что сейчас делает для беженцев из нашей страны. Его цитирует Tuttomercato.

Впоследствии португальское посольство организовало микроавтобус, и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды. Только приехав на границу с Румынией, я начал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть друзья и родственники по всей Украине.

С помощью португальской федерации я стал послом мира. Мы работаем, чтобы найти убежище, работу и школу для беженцев.

Небольшой части, конечно, из двух миллионов, выехавших из Украины».