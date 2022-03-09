Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Брага - Монако -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Байер -:- Запланирован
22:00 Барселона - Галатасарай -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу

Экс-тренер «Шахтера» в шоке от того, что творят рашисты
Футбол В Европе
09 марта 15:18
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, как уезжал из Украины и что сейчас делает для беженцев из нашей страны. Его цитирует Tuttomercato.

«Это был кошмар. 24 февраля в 10 часов я с семьей должен был вылететь в Португалию. Но в 4:30 мы услышали падение первых бомб. Мы испугались. Мой друг Срна предложил мне перебраться в отель «Опера», где была команда. Мы укрылись в бункере. Там были Де Дзерби и бразильские легионеры горняков с семьями. Дети спали прямо на полу в спальных мешках. Мы боялись.

Впоследствии португальское посольство организовало микроавтобус, и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды. Только приехав на границу с Румынией, я начал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть друзья и родственники по всей Украине.

С помощью португальской федерации я стал послом мира. Мы работаем, чтобы найти убежище, работу и школу для беженцев.

Небольшой части, конечно, из двух миллионов, выехавших из Украины».

Напомним, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что намерен вернуться в нашу страну.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Паулу Фонсека Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 15:40
Защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке игрока «Динамо» во время войны
Защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке игрока «Динамо» во время войны
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 13:39
Жена Пятова: «Один шизофреник держит в страхе весь мир! Как такое можно простить?»
Жена Пятова: «Один шизофреник держит в страхе весь мир! Как такое можно простить?»
Футбол В Украине
08 марта 07:53
Срна: «Будем продавать или отдавать в аренду бразильцев «Шахтера»
Срна: «Будем продавать или отдавать в аренду бразильцев «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 марта 20:13
Срна: «Я бы запретил миру говорить слово «россия»
Срна: «Я бы запретил миру говорить слово «россия»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 марта 18:59
Де Дзерби ищет новую работу
Де Дзерби ищет новую работу
Футбол Украинская Премьер-лига
05 марта 22:17

Новости: Футбол

Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Украинская Премьер-лига
16:59
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Украинская Премьер-лига
16:52
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Премьер-Лига (Англия)
16:42
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Украинские легионеры
11:28
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
В Европе
09 марта 17:59
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Украинская Премьер-лига
09 марта 16:02
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:40
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:26
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
В Европе
09 марта 15:18
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости