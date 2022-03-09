Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, как уезжал из Украины и что сейчас делает для беженцев из нашей страны. Его цитирует Tuttomercato.
«Это был кошмар. 24 февраля в 10 часов я с семьей должен был вылететь в Португалию. Но в 4:30 мы услышали падение первых бомб. Мы испугались. Мой друг Срна предложил мне перебраться в отель «Опера», где была команда. Мы укрылись в бункере. Там были Де Дзерби и бразильские легионеры горняков с семьями. Дети спали прямо на полу в спальных мешках. Мы боялись.
Впоследствии португальское посольство организовало микроавтобус, и мы тремя семьями выехали в Молдову. Это было ужасное путешествие. Тридцать часов без остановки, очереди, над головой пролетают самолеты, блокпосты, а люди вокруг не могли найти ни топлива, ни еды. Только приехав на границу с Румынией, я начал расслабляться. Жена все время плачет, потому что у нас есть друзья и родственники по всей Украине.
С помощью португальской федерации я стал послом мира. Мы работаем, чтобы найти убежище, работу и школу для беженцев.
Небольшой части, конечно, из двух миллионов, выехавших из Украины».
Напомним, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что намерен вернуться в нашу страну.