Фонсека рассказал, как наладил оборонительную игру в «Шахтере»

Паулу Фонсека / фото - Goal

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, на что делал акцент в тренировках донецкой команды:

Для того, чтобы иметь хорошую оборону, для этого есть только одна возможность – надо, чтобы команда всегда играла плотно, компактно и не было пространства между линиями. Чтобы соперники не могли там принимать мяч, разворачиваться лицом к вашим воротам.

Для этого команда должна играть очень компактно. Или на своей половине поля, или выше команда всегда должна играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. В этом компоненте важны действия защитников, чтобы они уменьшали эти зоны. Они должны поддавливать команду.

Для этого нужно много работать и иметь слаженные действия между футболистами. Именно поэтому центральные защитники должны хорошо читать игру и видеть ситуации, когда должны отскакивать, а когда наоборот – выдвигаться вперед на футболиста и читать передачу.

Самое важное для них – контролировать глубину. Но для этого всего должно быть много четкой командной работы. Не только вперед и назад, а и перемещения с одной стороны на другую».