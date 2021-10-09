Фонсека рассказал, как наладил оборонительную игру в «Шахтере»
Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, на что делал акцент в тренировках донецкой команды:
«Считаю, маленькие детали и решают, они делают разницу. Когда мы пришли в «Шахтер», увидели, что есть большая разница между тем, как мы должны защищаться и как команда играет в обороне. «Шахтер» защищался больше индивидуально, а мы хотели, чтобы команда играла более зонально.
Для того, чтобы иметь хорошую оборону, для этого есть только одна возможность – надо, чтобы команда всегда играла плотно, компактно и не было пространства между линиями. Чтобы соперники не могли там принимать мяч, разворачиваться лицом к вашим воротам.
Для этого команда должна играть очень компактно. Или на своей половине поля, или выше команда всегда должна играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. В этом компоненте важны действия защитников, чтобы они уменьшали эти зоны. Они должны поддавливать команду.
Для этого нужно много работать и иметь слаженные действия между футболистами. Именно поэтому центральные защитники должны хорошо читать игру и видеть ситуации, когда должны отскакивать, а когда наоборот – выдвигаться вперед на футболиста и читать передачу.
Самое важное для них – контролировать глубину. Но для этого всего должно быть много четкой командной работы. Не только вперед и назад, а и перемещения с одной стороны на другую».
Португальский тренер возглавлял дончан с 2016 по 2019 год. За это время «горняки» по три раза взяли трофей УПЛ и Кубок Украины.
После «Шахтера» специалист возглавил римскую «Рому», но в Риме не смог выиграть трофеи и уступил свое место Жозе Моуриньо.
Напомним, ранее Фонсека рассказал, как в руководстве «Шахтера» прислушивались к тренеру при совершении трансферов.
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