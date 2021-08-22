Фонсека рассказал, почему не смог возглавить «Тоттенхэм»

Португальский специалист остался без работы

Паулу Фонсека / фото - dynamo.kiev

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал A Bola, почему сорвались его переговоры с «Тоттенхэмом»:

«Все было согласовано, была проговорена каждая деталь, я был готов к новому приключению в «Тоттенхэме». Однако с появлением в «Тоттенхэме» генерального директора у нас появились непреодолимые разногласия. Я хочу тренировать лучшие команды, но я не могу предать свои идеалы и ценности только ради работы в великом клубе. Президент и спортивный директор «Тоттенхэма» хотели видеть красивый, атакующий и доминирующий футбол, так играли все мои команды. Но с появлением гендиректора некоторые вещи немного изменились, они решили двигаться в другом векторе, и мне показалось, что мне не удастся развить то, во что я верю».

Этим летом Фонсека покинул «Рому» спустя два года у руля, уступив свое место Жозе Моуриньо.

Специалист был близко к назначению в «Тоттенхэм», но «шпоры» в конечном итоге выбрали экс-наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Также лондонский клуб рассматривал назначение Эрика Тен Хага из «Аякса», экс-тренера «Интера» Антонио Конте и даже возвращение из ПСЖ Маурисио Почеттино.

Фонсека известен украинскому болельщику своей работой во главе донецкого «Шахтера», который он возглавлял с 2016 по 2019 год. С «горняками» португалец по три раза выигрывал УПЛ и Кубок Украины, и один раз – Суперкубок Украины.

Напомним, стало известно, как проходят переговоры МС с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна.