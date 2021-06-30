Фонсека не против возглавить сборную России
Фонсека согласился возглавить «Фенербахче»
Португалец ведет переговоры с турками
Фото: AFP
Бывший тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека окажется в Турции.
Как утверждает TRT Spor, наставник возглавит «Фенербахче». Португалец принял приглашение от стамбульцев.
Переговоры между сторонами продолжаются, однако уточняется, что они уже находятся на финальной стадии. Условия сотрудничества не разглашаются.
«Фенербахче» также интересовался другим экс-тренером «Шахтера» Лушем Каштру.
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