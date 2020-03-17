Фонсека: «У «Шахтера» много хороших игроков, которые могли бы заиграть в Италии»

Наставник «Ромы» также прокомментировал трансферные слухи, связанные с его командой

Паулу Фонсека / Фото: facebook.com/officialasroma

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал Tuttomercatoweb, что итальянский клуб не интересовался форвардом «Гента» Романом Яремчуком, а о полузащитнике «Шахтера» Тайсоне в Риме забыли еще в прошлом году. С «горняками» 18 марта «волкам» предстоит ответная встреча в рамках 1/8 Лиги Европы.



Неправда, что мы интересовались Яремчуком. Я знаю этого игрока, он очень хорош, но мы пока не проявили интереса. Если верить украинским новостям, то «Рома» интересовалась всеми футболистами «Шахтера».

У Тайсона истекает контракт в конце сезона. «Рома» хочет подписать его летом?

У «Шахтера» много хороших игроков, которые могли бы заиграть в Италии. Это правда, что в прошлом сезоне был интерес к Тайсону, но сейчас ничего нет. Ни с ним, ни с другими футболистами.

Напомним, что на матче «Шахтер» − «Рома» не будет болельщиков.