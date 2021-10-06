Фонсека: «Всегда уважал работу Луческу, а вот он мою – не всегда»

Паулу Фонсека / фото - AS Roma

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о работе в донецком клубе после Мирчи Луческу:

Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата. Непросто было трансформировать ее в чемпиона. Есть те, кто скажут, что я выполнял идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе.

Мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я получил игроков без мотивации. Половина игроков «Шахтера» не хотела оставаться в клубе. В коллективе были проблемы с дисциплиной. У одних игроков было одно отношения, у других – совсем другое. Я принял команду в тяжелой ситуации.

Когда люди говорят, что я играл в футбол Луческу – это правда. Я играл в схеме 4-3-2-1, 4-3-3 или 4-4-2. Но Луческу не изобрел эти схемы. Они универсальные. Но схема – это одно, но модель игры – другое».