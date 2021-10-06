Фонсека: «Всегда уважал работу Луческу, а вот он мою – не всегда»
Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о работе в донецком клубе после Мирчи Луческу:
«Я всегда уважал Луческу и его работу. А вот он мою - не до конца. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, Луческу два года не выигрывал чемпионат. Я перенял у него эту команду, но ее было тяжело изменить. Команду, которая не побеждала, в команду победителя. Которая потом три раза подряд выиграла чемпионат.
Я не взял у Луческу команду, которая выигрывала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата. Непросто было трансформировать ее в чемпиона. Есть те, кто скажут, что я выполнял идеи Луческу. Это говорят люди, которые ничего не понимают в футболе.
Мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера не имеет ничего общего с манерой Луческу. Я получил игроков без мотивации. Половина игроков «Шахтера» не хотела оставаться в клубе. В коллективе были проблемы с дисциплиной. У одних игроков было одно отношения, у других – совсем другое. Я принял команду в тяжелой ситуации.
Когда люди говорят, что я играл в футбол Луческу – это правда. Я играл в схеме 4-3-2-1, 4-3-3 или 4-4-2. Но Луческу не изобрел эти схемы. Они универсальные. Но схема – это одно, но модель игры – другое».
Португалец возглавлял донецкий клуб с 2016 по 2019 год и за это время успел по три раза выиграть с «горняками» внутреннее чемпионство и кубок Украины.
После «Шахтера» специалист возглавил «Рому», где провел два года, после чего уступил свое место на тренерском мостике Жозе Моуриньо.
Напомним, Фонсека рассказал, почему не смог возглавить «Тоттенхэм».
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