Фонсека взял с собой 20 игроков «Ромы» на матч с «Шахтером»

Тренер «волков» определился с обоймой на ответный поединок 1/8 ЛЕ

Фото - UEFA

Итальянская «Рома» вскоре проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча состоится 18 марта в Киеве на НСК «Олимпиский».

Пресс-служба «волков» огласила список игроков, которые отправились в Украину. Главный тренер команды Паулу Фонсека взял с собой 20 исполнителей.

Голкиперы: Лопес, Миранте, Фузато.

Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.

Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.

Нападающие: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Эль-Шаарави

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.