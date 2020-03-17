Полузащитник «Шахтера» − о матче с «Ромой»: «Исправим все то, что делали неправильно в первой встрече»
Фонсека взял с собой 20 игроков «Ромы» на матч с «Шахтером»
Тренер «волков» определился с обоймой на ответный поединок 1/8 ЛЕ
17 марта 17:39
Фото - UEFA
Итальянская «Рома» вскоре проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча состоится 18 марта в Киеве на НСК «Олимпиский».
Пресс-служба «волков» огласила список игроков, которые отправились в Украину. Главный тренер команды Паулу Фонсека взял с собой 20 исполнителей.
Голкиперы: Лопес, Миранте, Фузато.
Защитники: Карсдорп, Ибаньес, Сантон, Манчини, Кумбула, Перес, Спинаццола, Калафьори.
Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Диавара.
Нападающие: Джеко, Педро, Майораль, Перес, Эль-Шаарави
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.