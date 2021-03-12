Фонсека: «Закрыли все возможные зоны для футболистов «Шахтера»

Паулу Фонсека / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0).

Паулу, что стало ключевым в победе над «Шахтером»? Как вам удалось создать так много проблем сопернику?

Главная идея – организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов «Шахтера» в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

В 1/16 финала вы обыграли свою бывшую команду «Брагу», а теперь с крупным счетом взяли верх и над хорошо вам знакомым «Шахтером». Что думаете об этом?

Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила «Реал» и дважды сыграла вничью с «Интером». Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета «Шахтера» и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело.

Почему не играл Крис Смоллинг? У него были какие-то проблемы со здоровьем?

С ним все в порядке. Смоллинг вернулся после долгого перерыва и провел пару матчей. Уже в воскресенье нас ждет ответственный матч Серии А с «Пармой» в гостях, и мы решили, что в этом он играть не будет.

В первой половине второго тайма «Шахтер» прибавил и начал удачно прессинговать. Почему это стало возможным?

Потому что нам противостояла хорошая команда, которая умеет держать мяч, умеет контратаковать, и, конечно, это ее заслуга.

Ранее ассистент директора «Шахтера» объяснил, почему Фонсека покинул клуб.