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А оно им надо? Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»

Поговорили о центральном матче игрового дня в Лиге Европы
Футбол Прогнозы
15:00
А оно им надо? Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»

Лига чемпионов, пока, мягко говоря, не радует. В смысле, команды то играют круто (кроме «Реала»), но из четырех прогнозов зашел только один, сильно подкосив мою авторитетность как эксперта. Особенно больно за прогноз на матч «Зальцбург» и «Баварии», в котором был броский заголовок: «Нет вселенной, где этот прогноз не зайдет». Оказалось, что такая Вселенная существует и мы с вами в ней живем. Придется теперь отыгрываться на Лиге Европы и начнем с матча «Барселона» – «Наполи».

По предыдущим прогнозам, можно сделать вывод, что я хейтер «Барселоны», но это не так. Конечно, я не их фанат, скорее, отношусь к «сине-гранатовым» нейтрально. И все же в матче с «Наполи» снова предлагаю ставить против «блауграны».

Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи» вторая команда не проиграет. Коэффициент в районе двойки, и оно того стоит.

Поговорим о мотивации. «Барселона» вряд ли вообще желает играть в Лиге Европы. Понятно, что команда не будет бесславно сливаться, но, я уверен, что они предпочли бы занять четвертое место в лигочемпионской группе и сконцентрироваться на Примере. С «Наполи» немного обратная ситуация. Партенопейцы изначально сезон начали в Лиге Европы и уже показали, что этот турнир им не безразличен.

Второй аргумент в пользу «Наполи» выплывает из первого – составы на игру. Уверен, что Хави воспользуется возможность и проведет ротацию, дав сыграть футболистам, которые его выручили в темные времена. Под этим я подразумеваю период, когда практически весь основной состав «сине-гранатовых» был травмирован и игровое время получали Ферран Хутгла, Рики Пуч и другие. «Наполи» же будет в боевой конфигурации, потому что не ясно, когда еще выпадет возможность обыграть «Барселону» на «Кам Ноу».

Ну и третий аргумент за «Наполи» – а у кого вообще «Барселона» выигрывала в этой еврокампании? Ответ – дважды у «Динамо». При всей любви к киевлянам, сейчас они совсем не уровень неаполитанцев. При этом с «Бенфикой» «Барса» так и не сумела справиться, а «Баварии» и влетела крупно.

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 33 победы, 3 возврата, 42 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

Сравнение коэффициентов

Контора
П1
Ничья
П2
Х2
Pari Match
2.06
3.55
3.75
1.82
Играть!
Vbet
2.08
3.60
3.90
1.78
Играть!
Favbet
2.05
3.60
3.75
1.78
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