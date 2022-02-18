Дерби – это всегда интересно? Прогноз на матч «Ювентус» – «Торино»

С холодной головой разобрали одно из самых горячих противостояний Италии

Ну наконец-то! Вчера нам удалось преодолеть серию не самых удачных прогнозов и обе ставки доехали. На волне этого локального успеха давайте попытаемся сделать третий плюс кряду. Сегодня говорим о Туринском дерби «Ювентус» – «Торино».

Несмотря на пропасть в классе между соперниками, разгромы в таких матчах – редкость. Начиная с 2018 года команды встречались девять раз в рамках Серии А и «Ювентус» только раз победил с разницей в три гола. Соответственно, и тотал больше почти никогда не проходил – лишь трижды.

Теперь немного об актуальной форме коллективов. «Ювентус» идет на впечатляющей 11-матчевой беспроигрышной серии. Но здесь нужно сделать оговорку, что с игровой точки зрения команда Аллегри не впечатляет, а в предыдущем туре и вовсе едва не уступила «Аталанте», вырвав ничью лишь в компенсированное время. Стоит также отметить, что в десяти матчах этой серии «Ювентуса» прошел тотал меньше.

«Торино» – низовой коллектив из середины турнирной таблицы. Возглавляемые Иваном Юричем «быки» обладают приличным составом и в хороший для себя день могут вынести «Фиорентину» со счетом 4:0. Но это редкость. Гораздо чаще в матчах «Торино» ничего экстраординарного или интересного не происходит.

Статистика личных встреч, актуальная форма – все говорит о том, что «Ювентус» выиграет, но коэффициент на чистую победу не самый высокий. Поэтому будем комбинировать. Прогноз – победа «Ювентуса» и тотал меньше 3,5. Здесь уже коэффициент переваливает за двоечку – можно навариться.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 35 побед, 3 возврата, 42 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой