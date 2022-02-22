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Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»

Смогут ли «синие» взломать оборону чемпиона Франции?
Футбол Прогнозы
22 февраля 18:03
Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»

Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» начнет свой путь в плей-офф матчем против чемпиона Франции «Лилля». Понятно, что особой интриги в этом противостоянии нет – «синие» должны проходить дальше. Но насколько просто они это сделают?

Я считаю, что определенные трудности у «аристократов» все же возникнут. При чем еще в домашней встрече. В последних матчах «Челси» испытывает проблемы в позиционном нападении, в то время как самой сильной стороной «Лилля» является защита, где играют ветеран Жозе Фонте и будущий защитник топ-клуба Свен Ботман. На групповой стадии «Лилль» пропустил только четыре мяча – впечатляющий показатель.

При этом я не сомневаюсь, что на «Стэмфорде» «Челси» выиграет, просто счет не будет разгромным. Возможно, «Лилль» даже сможет забить свой мяч.

Прогноз на матч «Челси» – «Лилль» победа первой команды и тотал голов меньше 3,5. Весьма добротный коэффициент и мне видится, что это верняк. «Челси» если и побеждает в последнее время, то делает это через тотал меньше 3,5.

Еще раз: сомнений в победе «Челси» нет, но «Лилль» способен проиграть, не ударив в грязь лицом.

Это мы предложили вам ставку типа ординар, но, если вы собираете экспресс, то есть альтернативный вариант – индивидуальный тотал гол «Лилля» меньше 0,5. В текущей кампании Лиги чемпионов «Челси» не пропустил еще ни одного мяча на «Стэмфорде» и вряд ли «Лилль» станет командой, которая сумеет прервать эту тенденцию.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

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Статистика прогнозиста: 36 побед, 3 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

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