Дождались! Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСЖ – «Реал»

Поделились своими соображениями, касательно одного из центральных противостояний 1/8-й финала

Ну наконец-то. Лига чемпионов вернулась и сразу же матчем двух суперклубов ПСЖ – «Реал» Мадрид. Мы уже подготовили для вас качественный прогноз, но давайте обо всеми по порядку.

С чем команды подходят к матчу?

Начнем с хозяев – ПСЖ. Парижане, ожидаемо, являются лидерами французского чемпионата, вот только их игра совсем не впечатляет. Откровенно говоря, я не вспомню ни одного качественного поединка в исполнении ПСЖ. Пока «вывозят» исключительно за счет класса исполнителей.

Гарантированно игру пропустит Серхио Рамос, однако вряд ли это потеря для Маурисио Почеттино. А вот ситуация с Неймаром непонятная: бразилец восстановился после травмы, но не факт, что набрал форму, поэтому его участие во встрече под вопросом. Все остальные основные игроки обоймы доступны.

«Реал» также идет на первой позиции в чемпионате Испании, вот только в отличии от ПСЖ, большинство своих матчей выигрывает по делу. Единственная головная боль для Карло Анчелотти – лидер команды Карим Бензема, который недавно был травмирован и не факт, что готов сыграть с Парижем. Папа Карло уже заявил, что не станет рисковать здоровьем футболиста, если тот не восстановился на 100%.

История противостояния

Для антуража хотелось бы еще вспомнить недавние матчи ПСЖ и «Реала» в Лиге чемпионов. За последнее время команды пересекались целых шесть раз. «Сливочные» добыли три победы, ПСЖ – одну. Самое важное противостояние состоялось в 1/8-й финала Лиги чемпионов сезона 17/18. «Реал» тогда выиграл оба матча (3:1 дома, 2:1 на выезде). Как видим, история на стороне «королевского клуба», однако она в противостоянии с практически любым оппонентом на стороне «Реала».

Прогноз на матч ПСЖ – «Реал»

Ну вот и добрались до самого интересного. Чего же нам ожидать от матча? Букмекеры, конечно, немного испортили малину. Изначально (как только стали известны пары плей-офф), хотелось забрать чистую победу Парижа, однако сейчас коэффициент на это не впечатляет. То есть, он все еще достаточно высок, но не настолько чтобы ставить против «Реала». Да и я постепенно изменил свое мнение о шансах Парижа под влиянием от просмотра их не убедительных встреч в Лиге 1. В таком случае, давайте плясать от обратного – от «сливочных».

По сезону можно смело заявить, что «Реал» более организованная команда. Да, сейчас они менее звездные, но как команда все равно сильнее ПСЖ. К тому же, в больших матчах мадридцы смотрятся просто феноменально: ранее уже были биты «Интер» (дважды), «Барселона» (дважды), «Атлетико».

Нет, нет. Я не списываю ПСЖ со счетов, но уверен, что «Реал» не проиграет на «Парк де Пренс». В том, что команды пробьют обе забьют нет никаких сомнений, слишком уж классные линии атаки у обоих коллективов.

В общем, прогноз на матч ПСЖ – «Реал» – обе забьют и вторая команда не проиграет (X2).

Забирайте прогноз, но помните догму: ставки – способ развлечения, на красивую жизнь на них не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 32 победы, 3 возврата, 39 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой