«Эта ставка зайдет во всех вселенных». Прогноз на матч «Зальцбург» – «Бавария»

Вариант, скорее, для экспресса

«Зальцбург» – «Бавария» – не самая статусная вывеска в плей-офф Лиги чемпионов, но матч должен получиться, что надо. Главное, чтобы австрийцы не изменили своим принципам и не попытались засушить игру, но это не в их стиле. Если быть до конца откровенным, я бы вообще рекомендовал вам для просмотра именно поединок «Зальцбург» – «Бавария», а не проходящий параллельно «Интер» – «Ливерпуль». Но это так, рекомендация. А теперь к прогнозу.

Не стану ничего выдумывать и поставлю на тотал больше 3. Для ординара не самый прибыльный вариант, но вот в экспресс – самое то.

Команды уже встречались чуть более года назад на групповой стадии и тогда оба раза ставка заходила вообще без валидола.

«Зальцбург», пожалуй, самая симпатичная команда Европы не из топ-5 лиг после «Аякса». Главное, чтобы их соперник был играющим, а не «Севильей» или «Лиллем». В таким случаях, матчи австрийского гранда превращаются в феерверк опасных моментов и, как следствие, голов.

Почему «Бавария», как минимум, несколько раз огорчит «Зальцбург» даже не вижу смысла объяснять. Всем итак все понятно.

Я не знаю в какой вселенной в матче «Зальцбурга» против «Баварии» не зайдет сегодняшний прогноз. Если они не наклепают друг другу голов, то футбол нужно закрывать.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – исключительно способ развлечения, на красивую жизнь на них не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 32 победы, 3 возврата, 41 поражение.

Автор: Мальчишка с гитарой