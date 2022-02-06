Это верняк! Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико»

«Сине-гранатовые» в шестой раз кряду не сумеют выиграть у «матрасников»

«Барселона» примет «Атлетико» в центральном матче тура в Примере. Парадоксально, но эти команды ведут борьбу не за чемпионство, а лишь за попадание в зону Лиги чемпионов. В турнирной таблице «сине-гранатовые» занимают пятое место, отставая от «матрасников», идущих четвертыми, на 1 очко. То есть, на нас ожидает лобовой поединок.

И здесь сразу же стоит поблагодарить букмекеров за те котировки, которые они выставили. «Барселона», несмотря на весь кризис, довольно большой фаворит. Этим мы и советуем вам воспользоваться.

Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико» Х2 – значит, что «матрасникам» достаточно не проиграть. Уверен, они легко справятся с данной задачей, как делали это не единожды ранее. В последних пяти очных матчах «Атлетико» ни разу не уступил «Барселоне». И, что ключевое, те встречи также были невероятно важными для обеих команд.

К примеру, в последних турах прошлого чемпионата «Барселона» принимала «Атлетико» на «Камп Ноу». В том матче решалась судьба чемпионского титула и «матрасники» спокойной отстояли сухую ничью. Возвращаясь к текущему сезону, напомним, что в поединке первого круга мадридцы уверенно расправились с каталонцами, забив два безответных мяча.

Вы все еще сомневаетесь? Окей. Держите другой аргумент. Да, «Атлетико» выступает нестабильно из-за попыток Диего Симеоне научить команду играть в доминирующей манере, но(!), в больших матчах аргентинский специалист сбрасывает все до заводских настроек, а такие «матрасники» точно не по зубам нынешней «Барселоне».

Честно, даже представить не могу, как «сине-гранатовые» будут взламывать оборону «Атлетико». Даже в матчах с аутсайдерами Ла Лиги «Барселона» если и создает пару-тройку моментов, то исключительно за счет подач на Люка Де Йонга, но с мадридцами такой фокус точно не прокатит. Затащат новички «Барселоны» Обамеянг и Траоре? Тоже вряд ли. Во-первых – им потребуется время на адаптацию, во-вторых – это не условные Де Брюйне или Салах, которые способны решать исходы матчей в одиночку.

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 29 побед, 3 возврата, 36 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой