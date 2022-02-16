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«Интер» – «Ливерпуль»: надежный прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Не стоит ожидать большого количества голов
Футбол Прогнозы
13:01
«Интер» – «Ливерпуль»: надежный прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Интер» впервые за долгое время сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником команды Симоне Индзаги станет «Ливерпуль» и это второе по статусу противостояние всей стадии 1/8-й финала.

Обе команды считаются верховыми, поэтому букмекеры ожидают, что в поединке будут забитые голы. У меня же обратное мнение. Полагаю, что «Ливерпуль» сыграет осторожно, чтобы перенести главную разборку к себе на «Энфилд».

В общем, нужно пользоваться щедростью букмекеров, которые выставили добротный коэффициент на низ. Прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль» тотал меньше 3.

Говорим чуть больше о мерсисайдцах, потому что они фавориты матча и всего противостояния и именно от них в большей мере зависит, по какому сценарию пройдет поединок. Наверняка, «Ливерпуль» заберет контроль над мячом, но едва ли создаст много голевых моментов. Юрген Клопп понимает, что его команде нет смысла форсировать события и предпочтет закрытый рисунок игры. Это нормальная практика для «Ливерпуля» в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов. 0:5, 0:0, 1:0, 0:2 – результаты «красных» в первых поединках 1/8-й финала ЛЧ при немецком специалисте. Как видим, только раз сыграли верх и тогда в соперниках был не «Интер», а слегка перепуганный «Порту».

«Нерадзурри» также будут осторожничать. «Интер» относительно давно не играл в плей-офф самого престижного евротурнира и вряд ли побежит сломя голову громить «Ливерпуль», зная как опасны «красные», когда им даешь много свободного пространства.

Матч «Интер» – «Ливерпуль» превратится в шахматную партию и если не произойдет ничего экстраординарного, то больше одного двух забитых мячей мы не увидим.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – исключительно способ развлечения, на красивую жизнь на них не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 32 победы, 3 возврата, 41 поражение.

Автор: Мальчишка с гитарой

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(Голосов: 1)

Комментарии 3

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16 февраля 2022г. 18:35
Бавария забьет гол Зальцбургу [ссылка удалена], и Атлетико Мадрид забьет гол Леванте [ссылка удалена], вместе дают [ссылка удалена]. 12% за день это много или мало?)
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16 февраля 2022г. 14:11
и я ни в коем случае не говорю, что вы не обладаете знаниями,  видно что футбольных знаний предостаточно. Нужны знания именно сути игры с букмекерами. Побеждает не тот, кто гадает на кофейной гуще да-да\нет-нет, а тот, кто забирает мало, но постоянно. Невозможно это сделать на счете 32\41, даже, если победы и поражения поменяются местами. И вот когда мало, но постоянно начнет работать, время и сложный процент сделают свое дело. НО тут появляется второй пункт, контролировать свои эмоции. Это делать гораздо сложнее, чем просто понять суть игры. Отсюда и 97% беттеров терпят крах. Не от того что не разбираются в футболе, они могу знать о футболе буквально все, но проигрывать. Не знают сути, не контролируют эмоции.
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16 февраля 2022г. 14:02
думаю Интер будет доминировать в сегодняшней встрече, и вполне себе может победить в этом матче.
А и кстати, на ставках, можно зарабатывать очень большие деньги, просто играть нужно совершенно по-другому. Это биржа, она мало чем отличается от валютной\сырьевой\крипто\ценных бумаг. Побеждает тот, кто обладая знаниями контролирует свои эмоции.
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