«Интер» – «Ливерпуль»: надежный прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Не стоит ожидать большого количества голов

«Интер» впервые за долгое время сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником команды Симоне Индзаги станет «Ливерпуль» и это второе по статусу противостояние всей стадии 1/8-й финала.

Обе команды считаются верховыми, поэтому букмекеры ожидают, что в поединке будут забитые голы. У меня же обратное мнение. Полагаю, что «Ливерпуль» сыграет осторожно, чтобы перенести главную разборку к себе на «Энфилд».

В общем, нужно пользоваться щедростью букмекеров, которые выставили добротный коэффициент на низ. Прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль» тотал меньше 3.

Говорим чуть больше о мерсисайдцах, потому что они фавориты матча и всего противостояния и именно от них в большей мере зависит, по какому сценарию пройдет поединок. Наверняка, «Ливерпуль» заберет контроль над мячом, но едва ли создаст много голевых моментов. Юрген Клопп понимает, что его команде нет смысла форсировать события и предпочтет закрытый рисунок игры. Это нормальная практика для «Ливерпуля» в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов. 0:5, 0:0, 1:0, 0:2 – результаты «красных» в первых поединках 1/8-й финала ЛЧ при немецком специалисте. Как видим, только раз сыграли верх и тогда в соперниках был не «Интер», а слегка перепуганный «Порту».

«Нерадзурри» также будут осторожничать. «Интер» относительно давно не играл в плей-офф самого престижного евротурнира и вряд ли побежит сломя голову громить «Ливерпуль», зная как опасны «красные», когда им даешь много свободного пространства.

Матч «Интер» – «Ливерпуль» превратится в шахматную партию и если не произойдет ничего экстраординарного, то больше одного двух забитых мячей мы не увидим.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – исключительно способ развлечения, на красивую жизнь на них не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 32 победы, 3 возврата, 41 поражение.

Автор: Мальчишка с гитарой