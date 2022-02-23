Коэффициент выше трешки! Прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»

Не ожидайте голевой феерии, ее не будет

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» – матч, в котором два гранда будут определять, кто из них хуже. Для обоих клубов сезон складывается неудачно, но хорошее выступление в Лиге чемпионов может все сильно скрасить.

Несмотря на вывеску и статус грандов, мы вряд ли увидим красивый и содержательный футбол. Скорее, шахматную партию, которая может обойтись и вовсе без забитых мяч. Прогноз на матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» тотал меньше 1,5.

Да, вот так. Решил подогнать вам шикарный коэффициент. Если посмотреть на последние результаты команд, может показаться, что я – безумец, но погодите. «Атлетико» вынужден играть результативно из-за какого-то аномального невезения. Ян Облак – один из сильнейших вратарей планеты прямо сейчас является худшим голкипером Европы по проценту сейвов: отражает 1 удар из 4 в среднем – кошмар. Уверен, что если бы «матрасники» не «пускали» по 2-3 гола за матч, то спокойной бы играли на 1:0 без этого геройства на последних минутах. Если сегодня вечером обойдется без казусов, то «Атлетико» сыграет на ноль, ведь «оборона» все еще остается сильнейшим местом команды Симеоне.

Результативность «Манчестер Юнайтед» – тоже миф. Посмотрите кому они забивали. Четыре раза поразили ворота «Лидса» (4:2), два раза – «Брайтона» (2:0) и еще трижды – «Брентфорда» (3:1). Каждый из этих соперников хоть и симпатичен, но довольно паршиво играет в обороне. При этом с организованными командами МЮ сверхсложно что-то создавать впереди. Еще при Сульшере они всухую проигрывали «Ливерпулю» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). С недавнего можно вспомнить поражение от «Вулверхэмптона» (0:1). Опять же, если не случится каких-то казусов, то, вероятней всего Мадрид МЮ покинет без забитого мяча.

Ну и не стоит забывать про статус матча и стадию, на которой он играется. Как уже показали предыдущие встречи 1/8-й финала Лиги чемпионов, команды мало рискуют, предпочитая сыграть осторожно с расчетом на то, что еще будет ответный поединок.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

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Статистика прогнозиста: 37 побед, 4 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой