«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз на центральный матч игрового дня

«Горожане» попытаются нанести «шпорам» четвертое поражение кряду

«Манчестер Сити» на всех порах несется к чемпионскому титулу, но на этом пути еще остались несколько испытаний, которые необходимо преодолеть. «Тоттенхэм» – одно из таких испытаний, но непреодолимое ли оно? Едва ли.

Пеп Гвардиола – лучший тренер современности, а, возможно, и вообще в истории футбола. Он не только гений тактики, но и великолепный мотиватор. В нынешней турнирной ситуации умение Гвардиоды мотивировать свою команды очень важно, ведь помогает не потерять фокус и концентрацию. Всем ведь понятно, что «Сити» – без пяти минут чемпион, однако они все равно продолжают выносить соперников. Беспроигрышная серия «горожан» в АПЛ длится уже 15 поединок и «Тоттенхэм» точно не станет тем оппонентом, который ее прервет. Короче, чего я здесь распинаюсь, прогноз ведь совсем не замысловатый и очевидный. Предлагаю ставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5).

Похоже, у «Тоттенхэма» же завершился романтический период с Антонио Конте. «Шпоры» не только проиграли три последних встречи, но и показывали ужасную игру. Не позволительно, когда команда такого статуса вчистую проигрывает домашний матч «Саутгемптону», при чем как по счету, так и по всем статистическим показателям. «Тоттенхэм» играет как маленькая команда. На данном этапе сезона они не способны ничего противопоставить «Сити» и тем более на «Этихаде».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 35 побед, 3 возврата, 42 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой