«Наполи» – «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы

Самое интригующее противостояние раунда плей-ин

«Наполи» – «Барселона» – самое интригующее противостояние данного раунда Лиги Европы. Первый матч, завершившиеся ничей 1:1, показал, что обе команды предельно мотивированы и намерены выходить в следующий этап, а значит на нас ожидает действительно что-то интересное.

В отличии от букмекеров, я больше склоняюсь к победе итальянского коллектива. Просто потому, что они играют дома. Прикинув коэффициенты, считаю уместным будет забрать ставку: проход «Наполи» в следующий раунд. Коэфф переваливает за двушку – очень хороший вариант.

В целом, шансы 50 на 50, но, снова-таки, букмекеры дают более «сладкий» коэффициент именно на неаполитанцев. Да и исторически именно сейчас у «Наполи» есть самый реальный шанс обыграть «Барселону».

Вы можете возразить, что «Наполи» не «вывезет», ведь у них слишком большие кадровые потери. Ну так и «Барселона» сыграет без ряда ключевых исполнителей.

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 34 победы, 3 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой