Практически железо. Прогноз на матч «Спортинг» – «Манчестер Сити»

Не стоит недооценивать чемпиона Португалии

«Спортинг» – «Манчестер Сити» очевидно, что этот матч так не заводит, как параллельная встреча ПСЖ и «Реала», но и здесь мы подготовили для вас качественный прогноз.

Естественно, фаворит понятен и если и ставить на него, то только в экспрессе. Мы же здесь ищем ординар с хорошим коэффициентом.

«Спортинг» – невероятно симпатичная команда, которой руководит, пожалуй, самый перспективный тренер современности Рубен Аморим. Офтоп: в целом не могу не сказать пары слов о чемпионате Португалии. Советую всем к просмотру, особенно лобовые матчи между «Спортингом», «Бенфикой» и «Порту». Ну ладно, давайте возвращаться к нашей теме. Так вот, в группе «Спортинг» «обскакал» «Боруссию» из Дортмунда, заняв второе место следом за «Аяксом». «Львы» забивали в каждом домашнем матче на групповой стадии, и эта тенденция продолжится.

Прогноз на матч «Спортинг» – «Манчестер Сити» – первая команда забьет! Чудный коэффициент выкатили букмекеры, который нужно забирать.

«Манчестер Сити» не безгрешен. В текущей Лиге чемпионов они пропускали во всех выездных матчах, даже от «Брюгге». Складываем это с тем, что выше было написано о «Спортинге» и его домашней результативности и получаем практически железо.

Поэтому забирайте прогноз, но помните догму: ставки – лишь развлечение, красивую жизнь на них не построишь.

Статистика прогнозиста: 32 победы, 3 возврата, 39 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой