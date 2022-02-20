Прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Юнайтед»

Сомнений в проходе почти нет

«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – очень принципиальное противостояние. И, по-хорошему, «Лидс» должен сейчас брать МЮ «горяченьким», потому что другой возможности может и не представиться. Но и сам «Лидс» сейчас, мягко говоря, не впечатляет, а на одной мотивации вряд ли можно обыграть «Юнайтед».

Я предлагаю не гадать победителя поединка, а сконцентрироваться на первом тайме. Отталкиваться будем от «Манчестера». Ральф Рангник строит игру на интенсивности и прессинге, но МЮ пока не готов создавать давление на соперника на протяжение всего матча. Очевидно, что у манкунианцев не лучшая физическая форма и это является причиной их неудачной игры и результатов. Однако отрезками «красные дьяволы» прям впечатляют. Их фанатам жаль только, что эти отрезки длятся не дольше одного тайма.

Первые таймы «Юнайтед» проводит гораздо сильнее, чем вторые. В матче с «Лидсом» мы снова увидим что-то подобное, когда МЮ забивает один или два гола в стартовые 45-минут игры, а затем во второй половине устает и начинает играть на удержание, при чем не всегда удачно.

Прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» тотал голов в первом тайме больше 1,5.

Ставим на общий тотал тайма, а не индивидуальный МЮ, потому что в столь принципиальных встречах может произойти все, что угодно. Я не сильно удивлюсь, если по итогам первого тайма «Лидс» будет вести 2:0 или 3:1.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 35 побед, 3 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой