Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс»

Ну здесь-то точно будет много голов

«Бенфика» – «Аякс» – не самое статусное противостояние 1/8-й финала Лиги чемпионов, но точно – самое яркое. «Бавария» и «Зальцбург» уже нас подвели, забив лишь два мяча на двоих, теперь вся надежда на «Бенфику» и «Аякс».

Прогноз на матч «Бенфика» – «Аякс» общий тотал больше 3. Подобная ставка обязательно должна заходить в подобном матче.

«Бенфика» – команда нацелена на атаку, «Аякс» – вообще по-другому играть не умеет, так что еще надо? В группе амстердамцы катком проехались по «Боруссии» Дортмунд (4:0, 3:1), «Спортингу» (5:1, 4:2) и «Бешикташу» (2:0, 2:1). Как видим, лишь в одном поединке было забито меньше трех мячей, но там, скорее, сыграла роль импотенция «Бешикташа» в атаке. «Бенфика» же может и, что самое главное, ей есть кем атаковать. Даже если «орлы» попытаются сыграть осторожно и понадежней, то поплатятся за это, как поплатилась другая лиссабонская команда «Спортинг», пропустившая целых пять мячей от «Аякса».

Ну и рекомендация напоследок. Когда будете выбирать матч для просмотра сегодня вечером, то остановитесь на противостоянии «Бенфики» и «Аякса», здесь будет гораздо интересней, чем в Мадриде на поединке «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 37 побед, 4 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой