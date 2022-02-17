Прогноз на матч Лиги Европы «Порту» – «Лацио»

Команды покажут добротный футбол

«Порту» – «Лацио» – то, что я буду смотреть сегодня среди матчей, которые начинаются в 22:00. И вам советую сделать такой же выбор. Поединок обещает получиться добротным и результативным.

Маурицио Сарри еще на групповой стадии показал, что его «Лацио» заинтересовано в выступлении в Лиге Европы. Акцентирую на этом внимание, потому что раньше многие итальянские клубы, едва ли не специально вылетали из второго по значимости евротурнира, чтобы сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. У «Порту» также вагон мотивации показать себя. Но, что самое главное, обе команды играющие!

Прогноз на матч «Порту» – «Лацио» 1Х и обе забьют. Как уже было написано выше, оба коллектива играющие с перекосом в сторону атаки. Ну а «Порту» не проиграет исключительно за счет фактора домашнего стадиона.

Впрочем, вы можете просто остановиться на варианте с обе забьют, который ординаром идет за довольно приличный коэффициент. Или же поставить на фору 0 на «Порту». Я уверен, что матч получится результативным, а единственный исход, который в нем невозможен – победа «Лацио».

В общем, забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 33 победы, 3 возврата, 42 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой