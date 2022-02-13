Прогноз на центральный матч воскресенья в Европе

«Аталанта» сыграет против «Ювентуса»

«Аталанта», мягко говоря, не впечатляет в последних матчах. И вот теперь ей предстоит сыграть против набравшего ход «Ювентуса» – это отличная возможность заработать. Прогноз на матч – обе команды забьют.

Бергамаскам уже нечего терять: после ряда неудачных результатов они перестали рассматриваться в качестве претендента на титул и теперь максимум на что претендуют – попадание в зону Лиги чемпионов. Таким образом, встреча против «Ювентуса» превращается в лобовую, ведь именно эти команды сейчас занимают четвертую и пятую позиции в турнирной таблице.

Полагаю, что Джан Пьеро Гасперини наконец перестанет осторожничать и вернется к заводским настройкам, когда едва ли не в каждом матче «Аталанты» пробивается верх. В предыдущих двух больших матчах против «Лацио» и «Интера» бергамаски откровенно опасались соперников и сушили игру, что оба раза вылилось в унылые нули на табло, которые, впрочем, только ухудшили положение «Аталанты» в турнирной таблице.

Теперь необходимо побеждать в большом поединке и это верный признак того, что «Аталанта» раскроет игру против «Ювентуса» и, наверняка, хотя бы один гол оформит. К тому же, туринцы не безгрешны в обороне и пропускали практически от всех команд, которые находятся в высшей половине турнирной таблицы.

Почему забьет «Аталанта» разобрались, но что там по «Ювентусу»? Как уже было упомянуто «старая синьора» находится в хорошей форме, что подтверждает статистика: лишь один раз в последних десяти поединках в рамках Серии А «Ювентус» покидал поле без забитого мяча. Одного этого аргумента достаточно, чтобы поставить «ОЗ». А как дополнение стоит упомянуть Душана Влаховича. Новичок «Юве» находится в огне и забивает в каждом матче, так почему бы ему не продолжить свою серию?

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь на них не заработаешь.

Статистика прогнозиста: 31 победа, 3 возврата, 39 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой