Центральная встреча сезона в Серии А. Прогноз на матч «Интер» – «Милан»

Наша задача – не помешать просмотру поединка

Футбольный сезон вступил в ту прекрасную фазу, когда каждая лобовая встреча между лидерами чемпионата может решить судьбу чемпионского титула. Именно такой матч мы сегодня увидим в Серии А, где «Интер» сыграет против «Милана».

Поединок обязателен к просмотру. Цель же нашего прогноза не помешать вам получить удовольствие от игры вне зависимости от результата и ваших болельщицких предпочтений. Это значит, что мы не будем советовать ставить на победу той или иной команды, а найдем альтернативный вариант.

В турнирной таблице «Интер» опережает «Милан» на четыре очка, имея при этом игру в запасе. Поэтому номинально в матче более инициативной должна быть команда гостей – «Милан». Не уверен, что эта инициатива выльется в голевые моменты или хотя бы удары по воротам, однако во владении мячом «россонери» должны преуспеть.

Прогноз на матч «Интер» – «Милан»: владение мячом фора «Милана» (+3). Как мы уже обозначили, команда Стефано Пиоли просто обязана быть инициативней, ведь ей, что называется, нужнее. К тому же, после Кубка Африканский наций, в состав вернулись контролирующие полузащитник Исмаэль Беннасер и Франк Кесси, которые должны обеспечить «Милану», как минимум, 50% владения мячом и нас это устроит.

Не стоит забывать о том, что сам «Интер» с удовольствием отдаст владение «Милану». Во главе «нерадзурри» находится Симоне Индзаги, а его команды лучше всего себя проявляют в игре на свободном пространстве. «Интер» в этом плане не исключение.

Ну и последний аргумент – во встрече первого круга владение мячом было 51% на 49% в пользу «Милана». Уверен, что сегодня преимущество «россонери» будет более очевидным.

Такой вот прогноз, который не задевает ничьи болельщицкие чувства, но при этом должен уверено проходить. Вы главное помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка и красивую жизнь на них не построишь.

Статистика прогнозиста: 28 побед, 3 возврата, 36 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой