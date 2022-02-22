«Вильярреал» – «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Подготовили сразу два варианта

В очередном матче 1/8-й финала Лиги чемпионов «Вильярреал» будет принимать «Ювентус». Еще одно интригующее противостояние, с возможным неочевидным исходом.

Не единожды в предыдущих прогнозах я писал об игровых проблемах «старой синьоры», но всегда рекомендовал ставить именно на них. «Юве» же практически все время подводил. В этот раз поступим иначе.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Ювентус» фора (0) первой команды. Уверен, что с первых минут хозяева будут владеть территориальным преимуществом, что позволит им регулярно создавать опасные моменты у ворот «Ювентуса». Этому поспособствует отсутствие Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В атаке же «бьянконери» проведут очередной невзрачный поединок, как всегда это происходило в текущем сезоне.

При самом неблагоприятном исходе, случится возврат. Однако я склоняюсь к победе «Вильярреала» со счетом 1:0 или 2:0.

Если же вам не понравился прогноз, и вы сомневаетесь в его проходе, то вот альтернативный вариант: «Вильярреал» не проиграет и тотал матча меньше 2,5. Почему «Вильярреал» не проиграет было написано выше. Тотал меньше же обусловлен статусом и важностью матча. Как показали встречи прошлой недели, команды не особо рискуют в стартовых поединках плей-офф.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, на красивую жизнь ими не заработаешь.

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Статистика прогнозиста: 36 побед, 3 возврата, 43 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой