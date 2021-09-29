Защитник «Ювентуса»: «Одно присутствие Роналду на поле оказывало на нас большое влияние»
Форлан – о Роналду: «Он великолепен и предан работе»
Бывший игрок МЮ поделился воспоминаниями о тренировках с португальцем
29 сентября 21:15
Криштиану Роналду / фото - skysports.com
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан поделился воспоминаниями о тренировках вместе с нападающим Криштиану Роналду.
Форлана цитирует портал manutd.com:
«Он был великолепен и предан работе. Часто после тренировок оставались лишь мы с ним.
Мы делали дополнительные упражнения на тренировочных полях на базе «Манчестер Юнайтед».
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон объяснил, почему форвард Криштиану Роналду перешел в «Реал» в 2009-м году.