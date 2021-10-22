Форвард «Александрии»: «Операция прошла успешно. Нужна еще одна»

Фото: fco.com.ua

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь рассказал о травме, которую получил в игре с «Ворсклой» (1:2).

Даже не задумывался, что могу удариться в штангу. Видел, что игрок «Ворсклы» вот-вот будет пробивать по пустым воротам после того, как обыграл нашего вратаря. Я ускорился, сделал подкат с расчетом, что в меня попадет, так и получилось. Спас команду от еще одного пропущенного мяча, однако обидно, что это не повлияло на результат.

Разговаривал с врачом, и он сказал, что все зависит от организма и то, как он у меня восстанавливается. Ведь у всех людей по-разному заживает. Самое важное для меня, чтобы ушел отек. Скорее всего, понадобится еще одна операция».