Форвард «Александрии»: «Операция прошла успешно. Нужна еще одна»
Нападающий «Александрии» Сергей Гринь рассказал о травме, которую получил в игре с «Ворсклой» (1:2).
«Мне уже гораздо лучше. Самые тяжелые были первые несколько дней. Была бессонная ночь, операция, утро после наркоза. Рана болела, но сейчас уже нормально, все тяжелое позади. Операция прошла успешно.
Даже не задумывался, что могу удариться в штангу. Видел, что игрок «Ворсклы» вот-вот будет пробивать по пустым воротам после того, как обыграл нашего вратаря. Я ускорился, сделал подкат с расчетом, что в меня попадет, так и получилось. Спас команду от еще одного пропущенного мяча, однако обидно, что это не повлияло на результат.
Разговаривал с врачом, и он сказал, что все зависит от организма и то, как он у меня восстанавливается. Ведь у всех людей по-разному заживает. Самое важное для меня, чтобы ушел отек. Скорее всего, понадобится еще одна операция».
Травму форвард получил, когда выбил мяч из ворот и столкнулся со штангой.
Тяжелую травму также получил его партнер Кирилл Ковалец.
Комментарии 0