Форвард «Александрии»: «Первый тайм с «Черноморцем» провели очень плохо»

Команды сыграли вничью, проведя результативный второй тайм

Максим Третьяков / Фото - ФК Александрия

Нападающий «Александрии» Максим Третьяков высказался в эфире Футбол NEWS по поводу ничьей в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (2:2).

Я хорошо оценю наш второй тайм. У нас сейчас много игр на выезде, уже шестой матч на выезде. Немного накопилась усталость. Я очень доволен, что мы не проиграли, учитывая, что первый тайм провели очень плохо. Смогли внести коррективы, больше играть на атаку во втором тайме, но при этом у наших ворот стало больше моментов. Были вынуждены рисковать, потому что не имели права проигрывать.

Арендованный у «Динамо» форвард «Черноморца» Владислав Ванат поделился эмоциями в связи со своим дебютным голом в УПЛ.