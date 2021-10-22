«Александрия» отыграла один мяч после дубля Ранжела, но «Ворскла» в большинстве отстояла победу
Форвард «Александрии» получил травму после удара об штангу во время спасения ворот
Гриню потребуется несколько операций
Сергей Гринь / Фото: Пресс-служба Александрии
«Александрия» в матче 11-о тура УПЛ из-за травмы надолго потеряла капитана команды Кирилла Ковальца. Также в матче с «Ворсклой» (1:2) повреждение получил форвард александрийцев Сергей Гринь.
Нападающий получил травму, спасая владения команды от гола. Гринь, выбивая мяч из пустых ворот, ударился об штангу.
Сергей уже перенес одну операцию, но в скором времени потребуется еще дно хирургическое вмешательство. Пока неизвестно, на какой срок выбыл Гринь.
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