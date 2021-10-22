Форвард «Александрии» получил травму после удара об штангу во время спасения ворот

Гриню потребуется несколько операций

Сергей Гринь / Фото: Пресс-служба Александрии

«Александрия» в матче 11-о тура УПЛ из-за травмы надолго потеряла капитана команды Кирилла Ковальца. Также в матче с «Ворсклой» (1:2) повреждение получил форвард александрийцев Сергей Гринь.



Нападающий получил травму, спасая владения команды от гола. Гринь, выбивая мяч из пустых ворот, ударился об штангу.

Сергей уже перенес одну операцию, но в скором времени потребуется еще дно хирургическое вмешательство. Пока неизвестно, на какой срок выбыл Гринь.

Турнирная таблица УПЛ.