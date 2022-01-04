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Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari

Украинский хавбек часто забивает дальними ударами
Футбол Украинские легионеры
15:37
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Нападающий «Аталанаты» Дуван Сапата ответил клубной пресс-службе на вопрос о своем партнере по команде украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

Что быстрее: мяч после ударов Малиновского или «Феррари»?

«Думаю, это стоит проверить».

Украинец славится своим мощным ударом с левой, благодаря которому является вторым в топ-5 лигах по голам с дальней дистанции. Первое место – за Месси.

Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года.

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта Дуван Сапата

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