Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Украинский хавбек часто забивает дальними ударами
15:37
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Нападающий «Аталанаты» Дуван Сапата ответил клубной пресс-службе на вопрос о своем партнере по команде украинском полузащитнике Руслане Малиновском.
Что быстрее: мяч после ударов Малиновского или «Феррари»?
«Думаю, это стоит проверить».
Украинец славится своим мощным ударом с левой, благодаря которому является вторым в топ-5 лигах по голам с дальней дистанции. Первое место – за Месси.
Покорил Италию! Малиновский – в сборной Серии А 2021-го года.
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