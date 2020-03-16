Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче с «Реалом»
Форвард «Аталанты»: «Огорчены, поскольку хотели пройти дальше»
Итальянцы уступили «Реалу»
13:29
Дуван Сапата / Фото: AS
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата остался разочарованным вылетом команды из Лиги чемпионов от «Реала» (1:3). Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Мы огорчены, поскольку хотели пройти дальше. Сегодня нам не удавалось показать свой футбол. Грустно, но так вышло».
Руслан Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в матче.
Также в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити».